Климкин похвастался «месседжем солидарности» от Трампа

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что постоянно получает послания с выражением солидарности от президента США Дональда Трампа. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил во время визита в Канаду.
Климкин отметил, что он трижды встречался с Трампом и всегда получал от него поддержку. «Он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы — с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — приводит слова Климкина «Укринформ».
Климкин заявил, что Украина стала «незаменимым союзником» НАТО в борьбе с Россией в течение последних лет, передает агентство Nation News.
Ранее стало известно, что Павел Климкин высказал надежду получить в обмен на «опыт борьбы с Россией» летальное оружие от США.