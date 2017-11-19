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19 ноября 2017
15:13  19 ноября 2017 0

Климкин похвастался «месседжем солидарности» от Трампа

Климкин считает Украину ближайшим союзником НАТОФото: Wikimedia Commons

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что постоянно получает послания с выражением солидарности от президента США Дональда Трампа. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил во время визита в Канаду.

Климкин отметил, что он трижды встречался с Трампом и всегда получал от него поддержку. «Он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы — с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — приводит слова Климкина «Укринформ».

Климкин заявил, что Украина стала «незаменимым союзником» НАТО в борьбе с Россией в течение последних лет, передает агентство Nation News.

Ранее стало известно, что Павел Климкин высказал надежду получить в обмен на «опыт борьбы с Россией» летальное оружие от США.

Наталья Володина
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