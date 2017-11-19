Совет национальной безопасности США порекомендует президенту Дональду Трампу выделить Украине грант в размере 47 миллионов долларов для закупок вооружения. По данным ABC News, речь идет, в том числе, и о противотанковых комплексах Javelin.
Источника телеканала в Госдепартаменте США отмечает, что финансовая помощь направлена на «сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов». Отмечается, что решения главы Белого дома для выделения гранта будет недостаточно — документ должен получить одобрение конгресса. По мнению одного из бывших советников Трампа, высказавшегося на условиях анонимности, появление подобного оружия у армии Украины приведет к эскалации конфликта в Донбассе и негативно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что регулярно получает слова поддержки от властей США. Дипломат подчеркнул, что Украина на протяжении последних стала незаменимым союзником НАТО в борьбе с Россией.