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07 декабря 2017
06 декабря 2017
02:26  07 декабря 2017 0

Глава МЭР рассказал, что будет с рублем

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, орешкин максим
По словам Максима Орешкина, рубль не обрушится ни в этом, ни в следующем годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал свои прогнозы относительно национальной валюты в 2017 и 2018 году. По словам главы МЭР, рубль, хоть и зависит сейчас от колебаний цен на нефть, в целом он более стабилен, чем раньше.

«Не рухнет», — ответил министр, отвечая на вопросы издания «Газета.ру». Прогноз Максима Орешкина касается как конца 2017, так и 2018 года.

Министр отметил, что переоцененность рубля, с которой пришлось столкнуться в апреле, сейчас нивелирована ослаблением реального эффективного курса. Рубль торгуется примерно на том уровне, на котором он и должен торговаться, заявил глава МЭР.

Евгений Александров
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