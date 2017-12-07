По словам Максима Орешкина, рубль не обрушится ни в этом, ни в следующем году
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин дал свои прогнозы относительно национальной валюты в 2017 и 2018 году. По словам главы МЭР, рубль, хоть и зависит сейчас от колебаний цен на нефть, в целом он более стабилен, чем раньше.
«Не рухнет», — ответил министр, отвечая на вопросы издания «Газета.ру». Прогноз Максима Орешкина касается как конца 2017, так и 2018 года.
Министр отметил, что переоцененность рубля, с которой пришлось столкнуться в апреле, сейчас нивелирована ослаблением реального эффективного курса. Рубль торгуется примерно на том уровне, на котором он и должен торговаться, заявил глава МЭР.