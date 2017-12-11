{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
01:41  11 декабря 2017 0

Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования к властям

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Сам основатель «Руха новых сил» уже несколько дней находится в СИЗОФото: depositphotos.com © URA.RU

В ходе митинга, который состоялся в минувшее воскресенье, 10 декабря, в Киеве, сторонники арестованного экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде Украины. Митинг проходил под лозунгом «Против произвола и коррупции олигархов и барыг».

Как сообщает «Экономика сегодня», протестующие потребовали принятия законов об импичменте, антикоррупционном суде и выборах, а также отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко.

«Первое требование — это закон об импичменте. Второе требование — это закон об антикоррупционном суде. Третье требование — во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел совершить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен пойти прочь», — приводит телеканал 360 заявление представителя партии «Рух новых сил» Ольги Галабалы.

Сторонники арестованного оппозиционного политика призвали граждан Украины проводить подобные митинги по всей стране. Кроме того, в ходе воскресной акции было предложено создать комитет национального спасения, куда должны войти люди «с кристальной репутацией».

Напомним, митинг в Киеве собрал тысячи человек. Как ранее писало «URA.RU», возглавила акцию протеста супруга Саакашвили, Сандра. Сам политик, задержанный полицией 8 декабря, объявил в СИЗО бессрочную голодовку.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров