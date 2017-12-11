В ходе митинга, который состоялся в минувшее воскресенье, 10 декабря, в Киеве, сторонники арестованного экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде Украины. Митинг проходил под лозунгом «Против произвола и коррупции олигархов и барыг».
Как сообщает «Экономика сегодня», протестующие потребовали принятия законов об импичменте, антикоррупционном суде и выборах, а также отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко.
«Первое требование — это закон об импичменте. Второе требование — это закон об антикоррупционном суде. Третье требование — во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел совершить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен пойти прочь», — приводит телеканал 360 заявление представителя партии «Рух новых сил» Ольги Галабалы.
Сторонники арестованного оппозиционного политика призвали граждан Украины проводить подобные митинги по всей стране. Кроме того, в ходе воскресной акции было предложено создать комитет национального спасения, куда должны войти люди «с кристальной репутацией».
Напомним, митинг в Киеве собрал тысячи человек. Как ранее писало «URA.RU», возглавила акцию протеста супруга Саакашвили, Сандра. Сам политик, задержанный полицией 8 декабря, объявил в СИЗО бессрочную голодовку.