Саакашвили предложил Порошенко перемирие

00:19 17 декабря 2017 0

В окружении Петра Порошенко о письме знают, а соратники Михаила Саакашвили не в курсе предложения Фото: пресс-служба президента Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо с предложением о перемирии.

Об этом сообщили местные СМИ, а также подтвердил источник в окружении украинского лидера, отметив при этом, что очной встречи между сторонами не было, пишут «Известия». При этом в команде Саакашвили о письменном предложении помириться ничего не знают.

По словам соратника политика — Юрия Деревянко — перемирие возможно только в случае выполнения Украиной всех требований «Движения новых сил». Речь, как пояснил собеседник издания, идет о создании антикоррупционного суда, принятии закона о выборах, закона об импичменте и отставке генпрокурора Юрия Луценко.

Михаил Саакашвили, напомним, был задержан 8 декабря по подозрению подготовке к государственному перевороту на Украине. 11 декабря он собрал многотысячный митинг с требованием импичмента Порошенко, а 16 числа заявил о необходимости договориться с ним ради сохранения единства страны.