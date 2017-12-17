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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:19  17 декабря 2017 0

Саакашвили предложил Порошенко перемирие

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
В окружении Петра Порошенко о письме знают, а соратники Михаила Саакашвили не в курсе предложенияФото: пресс-служба президента Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо с предложением о перемирии.

Об этом сообщили местные СМИ, а также подтвердил источник в окружении украинского лидера, отметив при этом, что очной встречи между сторонами не было, пишут «Известия». При этом в команде Саакашвили о письменном предложении помириться ничего не знают.

По словам соратника политика — Юрия Деревянко — перемирие возможно только в случае выполнения Украиной всех требований «Движения новых сил». Речь, как пояснил собеседник издания, идет о создании антикоррупционного суда, принятии закона о выборах, закона об импичменте и отставке генпрокурора Юрия Луценко.

Михаил Саакашвили, напомним, был задержан 8 декабря по подозрению подготовке к государственному перевороту на Украине. 11 декабря он собрал многотысячный митинг с требованием импичмента Порошенко, а 16 числа заявил о необходимости договориться с ним ради сохранения единства страны.

Сергей Демин
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