Российские военные моряки открыли во время различных экспедиций и походов 11 новых островов в разных частях Мирового океана. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.
«В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — цитирует Королева РИА «Новости». Это стало возможным благодаря увеличению в два раза доли современных морских средств навигации и океанографии. Он напомнил, что после долгого перерыва, российские военные моряки совершили первое кругосветное путешествие в 2014—2016 годах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот пополнится тридцатью новыми кораблями до конца года, сообщала «Русская планета». Этому способствует развитие промышленного производства и научной отрасли.