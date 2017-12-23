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23 декабря 2017
07:49  23 декабря 2017 3

Российские моряки сделали уникальное географическое открытие

В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухтPexels

Российские военные моряки открыли во время различных экспедиций и походов 11 новых островов в разных частях Мирового океана. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

«В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — цитирует Королева РИА «Новости». Это стало возможным благодаря увеличению в два раза доли современных морских средств навигации и океанографии. Он напомнил, что после долгого перерыва, российские военные моряки совершили первое кругосветное путешествие в 2014—2016 годах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот пополнится тридцатью новыми кораблями до конца года, сообщала «Русская планета». Этому способствует развитие промышленного производства и научной отрасли.

Ольга Дудорова
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