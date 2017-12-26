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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:35  26 декабря 2017 2

Инвесторы вывели из России почти миллиард долларов. Это рекорд с момента введения санкций

Клипарт. Деньги и прочее., выход, кризис, доллар, деньги
Аномальное поведение инвесторов эксперты объясняют ухудшающимися отношениями России и СШАФото: Александр Елизаров © URA.RU

За 2017 год иностранные инвесторы вывели около 900 миллионов долларов из фондов, ориентированных на российский рынок. По данным СМИ, общий объем выведенных средств оказался максимальным с введения антироссийских санкций.

Из-за оттока средств российские фонды стали «аутсайдерами» среди стран БРИК. Худший результат показал лишь Китай — 6,6 миллиарда долларов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчет BofA Merrill Lynch. В фонды Индии инвесторы за год вложили 4,2 миллиарда долларов, а Бразилии — 2,7 миллиарда долларов.

Примечательно, что в 2016 году российский рынок наоборот привлек иностранные инвестиции на 870 миллионов долларов. Начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев объяснил изданию аномальное поведение инвесторов тем, что с приходом президента США Дональда Трампа они ждали улучшения отношений между Штатами и Россией. Вместо этого напряжение только выросло. Летом оно переросло в расширение секторальных санкций.

«Поэтому инвесторы предпочли не торопиться с наращиванием позиций на российском фондовом рынке. В то же время они заметно активизировались на рынке рублевого долга, в частности, на рынке ОФЗ», — отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Ранее британская компания Lehram Capital Investments потребовала от России 500 миллионов долларов, заявив о вынужденной продаже шахты «Грамотеинская» в Кемеровской области, пишет РАПСИ.

Виктор Дорофеев
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