Стало известно, какие пенсионеры получат самую большую надбавку

21:13 27 декабря 2017 5

Работающим старикам пенсии индексировать не будут Фото: Pixabay

В 2018 году самая большая надбавка к пенсии ждет бывших прокуроров и следователей. Как сообщают СМИ, выплаты силовикам в отставке проиндексируются сразу на 30%. Если сейчас районный прокурор в отставке получает 20-22 тысячи рублей, то после Нового года его доход вырастет до 26-29 тысяч рублей.

Столь ощутимый рост пенсий случится благодаря принятым в декабре поправкам в законы «О прокуратуре РФ» и «О Следственном комитете РФ», пишет «АиФ». В среднем прибавка составит шесть-семь тысяч рублей. «Речь идет о повышении социальной защищенности сотрудников, уволенных из органов и учреждений прокуратуры и Следственного комитета РФ, и членов их семей», — сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пенсию бывшим военнослужащим проиндексируют на 4%. Рост составит около тысячи рублей — с нынешних 24,5 до 25,5 тысячи рублей. Гражданские страховые пенсии по старости повысят на 3,7%. Причем индексация произойдет 1 января, а не в феврале и апреле, как раньше. Социальные пенсии вырастут на 4,1%. Средняя соцпенсия составит 9045 рублей. А вот индексацию пенсий для работающих стариков оставили на уровне 0%.

Ранее «URA.RU» писало, что в ПФР ожидают роста средней пенсии по старости в 2018 году до 14,3 тысячи рублей. К 2020 году она должна увеличиться до 15,4 тысячи рублей.