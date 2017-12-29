Стало известно, как Путин проведет Новый год

Президент Владимир Путин проведет новогоднюю ночь дома. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру важно встретить праздник вместе с родными.
«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — цитирует «Газета.ру» представителя Кремля. При этом Песков не рассказал журналистам, где именно у Путина находится дом.
Последняя рабочая пятница — 29 декабря, — закончится для российского лидера примерно в семь вечера, сообщает также «Федеральное агенство новостей». Песков также не исключил, что в новогодние каникулы Путину отдохнуть не удастся. «Мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — сказал пресс-секретарь.