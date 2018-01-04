Житель Казани выиграл в лотерею 250 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил два миллиарда рублей. Розыгрыш проходил в рамках государственной лотереи «Русское лото».
Прямая трансляция велась в YouTube. «Тройное ура победителю!» — сообщили на сайте «Столото». Согласно закону, имя победителя не называется. Однако в официальной группе лотереи в социальной сети «ВКонтакте» один из подписчиков сообщил, что именно он и есть победитель.
Ранее сообщалось, что россияне недовольны итогом новогодней лотереи от «Столото». Согласно заявлению пользователя под ником Boooyooo на сайте «Пикабу», «прямой» эфир, который обещали гражданам, шел в записи. Таким образом, результаты появились в Интернете раньше, чем начался розыгрыш призов в прямом эфире.