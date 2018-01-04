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04 января 2018
13:21  04 января 2018 5

Россиянин похвастался на всю страну выигрышем 250 млн рублей в лотерею

Клипарт., взятка, деньги
Счастье привалило жителю ТатарстанаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Казани выиграл в лотерею 250 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил два миллиарда рублей. Розыгрыш проходил в рамках государственной лотереи «Русское лото».

Прямая трансляция велась в YouTube. «Тройное ура победителю!» — сообщили на сайте «Столото». Согласно закону, имя победителя не называется. Однако в официальной группе лотереи в социальной сети «ВКонтакте» один из подписчиков сообщил, что именно он и есть победитель.

Ранее сообщалось, что россияне недовольны итогом новогодней лотереи от «Столото». Согласно заявлению пользователя под ником Boooyooo на сайте «Пикабу», «прямой» эфир, который обещали гражданам, шел в записи. Таким образом, результаты появились в Интернете раньше, чем начался розыгрыш призов в прямом эфире.

Иван Антонов
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