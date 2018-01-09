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10 января 2018
09 января 2018
17:13  09 января 2018 3

Стала известна целевая аудитория предвыборной кампании Путина

XVII съезд партии
Владимир Путин поедет в регионы общаться с электоратомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Основные целевые группы в начале избирательной кампании главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина — рабочие, молодежь и пенсионеры, сообщает издание «Дождь» со ссылкой на свои источники в Кремле. Путин начинает поездки в регионы для встреч с электоратом.

На этой неделе президент отправится в Тверь на местный вагоностроительный завод. Там он может официально объявить о планах повысить МРОТ до прожиточного минимума. Соответствующий закон вступает в силу с 2019 года. В Кремле у Путина запланирована встреча со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Что касается старшего поколения, на следующей неделе президент будет участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Путин обращается к тем социальным группам, которые, во-первых, социологически значительны, во-вторых, политически активны, то есть массово голосуют», — объясняет политолог Виталий Иванов. По его словам, молодежь неактивна, но российский лидер работает на перспективу, вовлекая ее в политику.

Предвыборный штаб Путина начнет работать в ближайшее время, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. К 5 января в избирательный фонд действующего президента страны поступило около 400 млн рублей, 13,4 млн рублей Путин уже потратил на предвыборную агитацию, сообщают Nation News. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, откуда поступили средства в фонд действующего главы страны, пишет «Национальная служба новостей».

Артем Косых
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