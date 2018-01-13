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13 января 2018
Главные новости Москвы
07:44  13 января 2018 7

Глава штаба Собчак предсказал смерть бабушек, которые голосуют за Путина

Старики Челябинск, бабушка, дом престарелых, старуха
В штабе Собчак не собираются перетягивать бабушек на свою сторонуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак ожидают, что вскоре вместе с федеральным ТВ «умрет» и его основная аудитория. Как заявил главный политконсультант штаба Станислав Белковский, бабушки, поддерживающие нынешнего российского лидера Владимира Путина, умрут вместе с той страной, в которой сейчас живут.

По словам Белковского, бабушки никуда не денется и их не перевербовать голосовать за другого кандидата, кроме Путина. «Большинство этой аудитории умрет с той страной, в которой она сейчас живет, при всем уважении», — цитирует Белковского портал Life.ru. Политтехнолог отметил, что федеральные телеканалы, которые смотрят преимущественно пенсионеры, в скором времени заменит YouTube.

На данный момент желание стать кандидатом в президенты изъявили 46 человек, от партий выдвинулись 14 претендентов. Еще четыре кандидатуры находятся на рассмотрении Центризбиркома. За несколько часов до истечения срока ЦИК РФ принял документы у кандидата от Родной партии Марины Копенкиной, отмечает информагентство Nation News.

Нина Калинина
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