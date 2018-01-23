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24 января 2018
23 января 2018
22:15  23 января 2018 2

Россияне массово скупают подержанные автомобили

Снегопад. Челябинск, транспорт, дорожное движение, снег, снегопад, проспект ленина, автомобили
Рынок подержанных авто в России вырос до 3,7 млн штукФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рынок подержанных автомобилей в России в 2017 году вырос на 3% — до более чем 3,7 млн штук, подсчитали аналитики. Причем в десятку самых популярных машин с пробегом вошла только одна модель отечественного производства.

Лидером вторичного российского рынка стал Ford Focus (132,7), а второе место заняла японская модель Toyota Corolla (102,2), отмечает «Федеральное агентство новостей». На третьей позиции оказался корейский Hyundai Solaris (79,6). Вслед за тройкой лидеров в списке разместились Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat, сообщает Nation News.

Ранее «URA.RU» также писало о том, какие подержанные автомобили покупали в российских городах-миллионниках чаще всего.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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