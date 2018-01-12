Уральцы полюбили подержанные «Лады» и «Форды»

21:37 12 января 2018 0

«Автостат» выяснил, какие подержанные автомобили предпочитают в городах-миллионниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие подержанные автомобили в городах-миллионниках покупали чаще всего. В список самых популярных попали всего шесть моделей машин, и среди них две — российского производства.

Так, жителям Перми особенно полюбилась Lada-2114 из семейства Samara — из-за специфического дизайна передней части автомобили из этой серии в народе часто называют «зубило». В городе насчитали больше 900 таких машин, пишет портал «59.RU». Немало сторонников этой модели нашлось также в Казани (1635 машин) и Волгограде (931 машина). Еще один отечественный автомобиль — Lada «Приора» — завоевал вторичный рынок Самары (всего 1205 машин).

Интересно, что Ford Focus стал самым продаваемым автомобилем с пробегом в шести городах-миллионниках, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. В Сибири по большей части лидирует Toyota Corolla, в Ростове-на-Дону — Hyundai Accent, а в Уфе предпочитают Daewoo Nexia.