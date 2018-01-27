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28 января 2018
27 января 2018
20:38  27 января 2018 1

Земан, назвавший губернатора Куйвашева братом, переизбран президентом Чехии

Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, земан милош
Президент Чехии выступает за сближение Евросоюза с РоссиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий президент Чехии Милош Земан сохранил за собой пост главы государства по итогам новых президентских выборов. Во втором туре Земан обошел экс-главу национальной академии наук Иржи Драгоша.

Окончательные итоги голосования будут опубликованы в течение часа. По результатам с 86,86% избирательных участков Земан набирает не менее 53% процентов голосов, а его единственный соперник по второму туру — 45 процентов, сообщает ТАСС. Последний, как пишет RT, уже официально признал свое поражение.

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Отметим, что Земан отличается жесткой позицией по отношению к мигрантам из стран Азии и Африки. Кроме того, он неоднократно призывал страны Евросоюза наладить диалог с Россией и Китаем. Осенью 2017 года Земан подвергся критике со стороны европейских СМИ за свое высказывание о дальнейшей судьбе Крыма. Чешский политик отметил, что полуостров никогда не вернется под юрисдикцию Украины.

В ноябре Земан побывал в столице Урала, приняв участие в российско-чешском форуме. Чтобы поддержать заявку Екатеринбурга на Экспо-2025, чешский президент прикрепил на лацкан пиджака фирменный значок. По словам президента, сувенир ему подарил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Значок, который вы мне подарили, я взял с собой. Мы как братья, смотрите!» — заявил Земан.

Сергей Макеев
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