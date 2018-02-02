Песков извинился за агитацию в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на замечание председателя ЦИК России Эллы Памфиловой о нарушении избирательного законодательства. Ранее Памфилова отчитала официального представителя Кремля за агитацию в пользу действующего президента РФ Владимира Путина.
«Я принимаю это к сведению, — цитирует Пескова RT. — Я приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные». Пресс-секретарь главы государства также пообещал быть аккуратным в своих высказываниях в период избирательной кампании, чтобы больше не давать повода для подобных замечаний.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Памфилова отчитала Пескова за агитацию в пользу Путина. Она посчитала, что пресс-секретарь неуместно похвалил рейтинг главы государства в прямом эфире 29 января, информировала «Национальная служба новостей».