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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:31  26 февраля 2018 3

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут в одном доме

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян живут в одном доме, но на разных этажахВиталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Виталина Цымбалюк-Романовская и актер Армен Джигарханян опять живут в одном доме на Молодогвардейской улице в Москве неподалеку от станции метро «Кунцевская». Правда, на разных этажах. Квартиру там актеру сняли друзья.

Именно здесь когда-то и хотел купить квартиру Джигарханян. Цымбалюк-Романовская занималась покупкой недвижимости и оформила ее на себя на несколько дней до официальной регистрации брака. Потому квартира не считается совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу, пишут «Дни.ру».

По информации СМИ, эта жилплощадь обошлась Цымбалюк-Романовской в 34 миллиона рублей. А Джигарханян платит за аренду квартиры в этом доме около 100 тысяч рублей в месяц. Ранее суд подтвердил, что Цимбалюк-Романовская и Джигарханян больше не муж и жена, напоминает канал 360. При этом актер до сих пор прописан у бывшей жены, а та, по ее словам, всегда ждет его обратно домой, пишет Nation News.

Виктор Жуков
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