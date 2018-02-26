Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут в одном доме

22:31 26 февраля 2018 3

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян живут в одном доме, но на разных этажах Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Виталина Цымбалюк-Романовская и актер Армен Джигарханян опять живут в одном доме на Молодогвардейской улице в Москве неподалеку от станции метро «Кунцевская». Правда, на разных этажах. Квартиру там актеру сняли друзья.

Именно здесь когда-то и хотел купить квартиру Джигарханян. Цымбалюк-Романовская занималась покупкой недвижимости и оформила ее на себя на несколько дней до официальной регистрации брака. Потому квартира не считается совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу, пишут «Дни.ру».

По информации СМИ, эта жилплощадь обошлась Цымбалюк-Романовской в 34 миллиона рублей. А Джигарханян платит за аренду квартиры в этом доме около 100 тысяч рублей в месяц. Ранее суд подтвердил, что Цимбалюк-Романовская и Джигарханян больше не муж и жена, напоминает канал 360. При этом актер до сих пор прописан у бывшей жены, а та, по ее словам, всегда ждет его обратно домой, пишет Nation News.