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08 марта 2018
21:40  08 марта 2018 0

Вошла в историю царицей. Волочкова сравнила себя с королевской семьей Британии. ВИДЕО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, автограф-сессия, грудь, наряд, волочкова анастасия
Кейт Миддлтон остается лишь завидовать российской примеФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова сравнила свою свадьбу с бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сопоставление, по мнению Волочковой, вышло не в пользу британского королевского дома.

В 2007 году, когда Волочкова вышла замуж на бизнесмена Игоря Вдовина, размах мероприятия потребовал специального согласования с властями Санкт-Петербурга. На свадьбу ушло 1,5 млн евро из собственных средств балерины, а 400 аниматоров развлекали гостей, которых было более 300. «Все было по-царски. Я очень хотела и мечтала, чтобы у меня было ощущение такой вот королевишны, царицы, и поэтому первый день был в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге», — цитирует слова Волочковой портал wmj.ru.

При этом, не преминула подчеркнуть балерина, состоявшаяся в 2011 году церемония бракосочетания претендента второй очереди на престол Великобритании — принца Уильяма — существенно уступала по масштабу ее торжеству. Поэтому, считает Волочкова, ее свадьба обречена стать частью истории.

Владимир Васин
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