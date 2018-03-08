Балерина Анастасия Волочкова сравнила свою свадьбу с бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сопоставление, по мнению Волочковой, вышло не в пользу британского королевского дома.
В 2007 году, когда Волочкова вышла замуж на бизнесмена Игоря Вдовина, размах мероприятия потребовал специального согласования с властями Санкт-Петербурга. На свадьбу ушло 1,5 млн евро из собственных средств балерины, а 400 аниматоров развлекали гостей, которых было более 300. «Все было по-царски. Я очень хотела и мечтала, чтобы у меня было ощущение такой вот королевишны, царицы, и поэтому первый день был в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге», — цитирует слова Волочковой портал wmj.ru.
При этом, не преминула подчеркнуть балерина, состоявшаяся в 2011 году церемония бракосочетания претендента второй очереди на престол Великобритании — принца Уильяма — существенно уступала по масштабу ее торжеству. Поэтому, считает Волочкова, ее свадьба обречена стать частью истории.