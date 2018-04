23:03 02 апреля 2018 10

В Британии проживают более 45 тысяч выходцев из России

Стоимость недвижимости, которой сегодня владеют российские олигархи в Великобритании, эксперты оценивают в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Если Лондон сочтет «недоказанной» законность их приобретения, целый ряд выходцев из РФ может лишиться своих замков и поместий.

Меньше всего среди них госслужащих. Так, портал «Шторм» нашел лишь трех. Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий имеет в Англии дом площадью 312 квадратных метров и земельный участок в 1050 «квадратов». Первый вице-премьер Игорь Шувалов с супругой также владеют двумя объектами недвижимости, а у министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова британскими домовладельцами числятся сын и дочь — они задекларировали жилой дом площадью 211 квадратных метров.

Олигарху Роману Абрамовичу принадлежит особняк XVII века — Линдси Хаус, расположенный на улице Кенсингтон Палас Гарденс. Здание площадью 9 тыс. кв. метров The Times в 2011 году оценивало в 115 млн фунтов стерлингов. Издание также заявляет, что у Абрамовича могут конфисковать и футбольный клуб «Челси», в который он успел инвестировать 3 млрд евро. Миллиардер Алишер Усманов владеет лондонским поместьем в стиле ампир Beechwood House, которое The Sunday Times оценивает в 96 млн долларов. Олег Дерипаска, как сообщает The Times, имеет особняк в Белгравии (зарегистрирован на фирму Ravellot, британские Виргинские острова) и квартиру на Белгрейв-сквер стоимостью 25 миллионов фунтов. Менеджер «Газпром Инвест Юг» Андрей Гончаренко, утверждает Daily Mail, обладатель сразу четырех объектов: особняка в Хэмпстеде (41 млн фунтов стерлингов), особняка Hanover Lodge в Риджентс-парке (120 млн фунтов), апартаментов на Итон-сквер (15 млн фунтов) и особняка в Грин-парк (70 млн фунтов).

На интерактивной карте от Forbes также указаны апартаменты экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (2 млн фунтов), акционера «Альфа-групп» Германа Хана (дом на Итон-сквер за 62 млн фунтов и апартаменты за 13,5 млн), дом банкира Петра Авена в графстве Суррей (8,55 млн фунтов) и экс-банкира Александра Лебедева — особняк StudHouse в Хэмптон-корте якобы обошелся ему в 16 млн фунтов стерлингов. Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин приобрел в пригороде Лондона поместье Barbins Grange за 11 млн фунтов, а его коллега по компании Тимур Артемьев потратил на расположенное неподалеку поместье Aldworth House 12 миллионов. Но рекорд принадлежит экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину — в банке у него нашли «дыру» в 366 миллиардов рублей, а в графстве Оксфордшир — трехсотлетний замок Park Place за 140 миллионов фунтов.