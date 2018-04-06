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06 апреля 2018
05 апреля 2018
06:19  06 апреля 2018 0

В России ужесточат правила проверки пожарных сигнализаций

Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, кнопка, пожарная безопасность, пожарная сигнализация, пожарная тревога
В РФ впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушенияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Руководителей российских организаций планируют обязать ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации. Соответствующий ГОСТ должен вступить в силу с 1 мая 2018 года.

Национальный стандарт «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» предписывает собственникам организовывать проверку тушения, противопожарного водопровода, а также противодымной защиты один раз в полгода, пишут «Известия».

По постановлению правительства России «О противопожарном режиме», руководителей обяжут проводить проверку противопожарных систем согласно инструкции производителя и национальных, а также международных стандартов. Отмечается, что в случае обнаружения неисправности, новый ГОСТ заставит владельцев организаций устранять ее.

Если попытаются отказаться от проведения испытаний, то это будет причислено к нарушению правил противопожарной безопасности по КоАП, которое карается штрафом до 200 тысяч рублей для юридических лиц. В результате пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до миллиона рублей.

Напомним, что повышенное внимание к правилам пожарной безопасности со стороны надзорных органов возникло после трагедии в Кемерово, где 25 марта торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Позже выяснилось, что в здании некорректно работала сигнализация, из-за чего посетители не смогли вовремя эвакуироваться.

Александр Черноскутов
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