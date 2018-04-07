Школьницу выгнали с уроков за отсутствие лифчика

08:23 07 апреля 2018 0

Школьными правилами не предусмотрено обязательное ношение бюсгальтера Фото: скриншот видео Bradenton Herald

В штате Флорида США 17-летнюю девушку выгнали из школы за то, что она не надела под блузку бюстгальтер. Учителя решили, что ее внешний вид отвлекает других учеников от занятий.

Как сообщает Associated Press, девушка рассказала, что школьная администрация потребовала от нее «прикрыть соски», а директор школы заставила ее надеть под блузку майку. Потом девушку отправили в медкабинет и выдали ей бандаж для груди, чем довели школьницу до слез.

Администрация школы попыталась объяснить свои действия тем, что школьница нарушила дресс-код. Однако правилами учебного заведения не предполагается обязательное ношение бюстгальтера. За девушку уже вступились местные правозащитники, они намерены провести проверку в школе, сообщает Life.