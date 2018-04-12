В освобожденном сирийском городе Дума разместят российскую военную полицию

06:53 12 апреля 2018 2

О вводе росийских подразделений заявил генерал Познихир Фото: сайт Минобороны РФ

Начиная с четверга, 12 апреля, в город Дума в провинции Восточная Гута, Сирия, вводятся подразделения российской военной полиции. Об этом объявил накануне в ходе брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — сообщил Виктор Познихир, выступая перед журналистами.

Всего, по словам генерала, из Думы российским Центром по примирению враждующих сторон и сирийскими правительственными войсками выведено 41,2 тыс. человек, включая более 3,3 тыс. боевиков и 8,6 тыс. членов их семей. В настоящее время в городе также работают специалисты Организации по запрещению химического оружия. Их цель определить, насколько достоверна информация о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия.