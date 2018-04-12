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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10:10  12 апреля 2018 0

Якунин в своей книге рассказал, что Меркель не любит русских из-за украденного в детстве велосипеда

Гайдаровский форум-2015. День второй. Москва, якунин владимир
Владимир Якунин знает тайны многих политиковФото: Павел Бедняков © URA.RU

Неприязнь канцлера Германии Ангелы Меркель к русским объясняется тем, что в ее детстве, которое проходило в Восточной Германии, советский солдат украл у нее велосипед. Об этом в своей книге «Коварная колея» написал экс-глава компании «Российские железные дороги» (РЖД) Владимир Якунин.

Мемуары Якунина, опубликованные на английском языке, описывают жизнь бывшего руководителя крупнейшей инфраструктурной монополии. В книге автор вспоминает в том числе встречу с главой ФРГ Меркель в 2008 году. Якунин заметил, что канцлер, несмотря на отличное знание русского языка, никогда на нем не говорит. «Это похоже на фобию», — сказал он. Меркель признала правоту экс-главы РЖД. «Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить по-русски. Когда я была ребенком, советский солдат украл мой велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским», — призналась канцлер. В ответ на это Якунин заметил: «Госпожа Меркель, за углом есть большой универмаг. Если бы я хоть на одну секунду мог представить себе, что это вылечит вашу рану, я бы сейчас же кинулся туда и скупил бы все велосипеды, которые у них есть, но я не уверен, что это поможет». Выдержки из книги Якунина цитирует ТАСС.

В мемуарах Якунин упоминает знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным в 1990-е годы. «Путин обладал одним важным качеством, выделявшим его на фоне почти всех его коллег, — он держал слово. Это стало одним из факторов, которые позволили ему занять этот пост», — отметил экс-глава РЖД. Кроме того, Якунин признал, что российский лидер является прекрасным переговорщиком, умеющим убеждать и уговаривать.

Наталья Михалева
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