{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
20:42  17 апреля 2018 0

Дуров потратит миллионы долларов на сохранение Telegram в России

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
В противостоянии с государством Дуров готов использовать собственные средстваФото: TechCrunch /Flickr

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что готов тратить «миллионы долларов» на поддержание работы мессенджера в России. Средства предлагается направить в виде компенсации владельцам серверов, с помощью которых компания вторые сутки противостоит усилиям Роскомнадзора по блокировке сервиса.

«В рамках „Цифрового сопротивления“ — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — цитирует заявление Дурова в соцсетях RT.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы санкционировал внесение мессенджера в базу запрещенных ресурсов, напоминает ИА FlashNord. Предполагалось, что запущенный с 16 апреля процесс блокировки интернет-версии, веб-клиента и приложения Telegram потребует нескольких часов и завершится примерно за сутки. Однако сервис, пусть с перебоями и при использовании Proxy и VPN, продолжает функционировать.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров