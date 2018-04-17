Дуров потратит миллионы долларов на сохранение Telegram в России

20:42 17 апреля 2018 0

В противостоянии с государством Дуров готов использовать собственные средства Фото: TechCrunch /Flickr

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что готов тратить «миллионы долларов» на поддержание работы мессенджера в России. Средства предлагается направить в виде компенсации владельцам серверов, с помощью которых компания вторые сутки противостоит усилиям Роскомнадзора по блокировке сервиса.

«В рамках „Цифрового сопротивления“ — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — цитирует заявление Дурова в соцсетях RT.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы санкционировал внесение мессенджера в базу запрещенных ресурсов, напоминает ИА FlashNord. Предполагалось, что запущенный с 16 апреля процесс блокировки интернет-версии, веб-клиента и приложения Telegram потребует нескольких часов и завершится примерно за сутки. Однако сервис, пусть с перебоями и при использовании Proxy и VPN, продолжает функционировать.