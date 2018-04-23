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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:27  23 апреля 2018 0

СК выяснит, могли ли медики спасти актера Марьянова

По делу смерти Марьянову назначены две судмедэкспертизыstartfilm.ru

Следственный комитет России назначил судмедэкспертизу, результаты которой покажут, могли ли сотрудники реабилитационного центра в Подмосковье спасти жизнь актера Дмитрия Марьянова. Об этом заявила руководитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых должны дать ответ на ряд вопросов, которые следователи поставили перед экспертами», — пояснила Врадий. По ее словам, в ходе этой проверки будут установлены причины смерти артиста, а появится понимание того, возможно ли было спасти Марьянову жизнь, если бы сотрудники подмосковного реабилитационного центра сразу вызвали карету скорой помощи после первых жалоб актера на плохое самочувствие, пишет ТАСС.

По данным СК, Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года, где ему вводили сильнодействующие медицинские препараты. При этом персонал не выяснил заранее, есть ли у актера противопоказания. Также выяснилось, что артист жаловался на плохое самочувствие, однако персонал клиники долгое время не вызывал «скорую». В связи с этим в отношении директора «Феникса» возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Напомним, советский и российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года на 48 году жизни.

Иван Шестак
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