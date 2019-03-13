Выходцы с Кавказа устроили стрельбу и поножовщину в Москве. ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 16:16
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Мужчины жестоко избили людей, находившихся в здании шиномонтажа, а затем скрылисьФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве уроженцы Чечни напали с ножами на людей в здании шиномонтажной. Во время нападения они также использовали травматический пистолет. Инцидент произошел 12 марта на улице Красных Зорь.

«В помещение шиномонтажа зашли несколько человек и напали с ножами на двоих [людей], которые находились в здании». — сообщает РБК. Уточняется, что неизвестные жестоко избили людей, находившихся в здании, а затем скрылись с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы. У одного из потерпевших было выявлено огнестрельное ранение головы.

Позднее сотрудники московской полиции задержали одного из подозреваемых. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 213 УК РФ (хулиганство).

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