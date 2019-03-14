Трамп отреагировал на слухи о двойнике своей супруги

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:36
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Дональд Трамп, трамп дональд
Впервые слухи о двойнике супруги Трампа появились в 2017 годуФото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о двойнике своей супруги Меланьи. По его словам, фейковые СМИ изменили фотографии его жены, а потом распустили слухи о двойнике.

«Фейковые СМИ отредактировали фотографии Меланьи, а затем продвинули теорию заговора о том, что это не она стоит около меня в Алабаме», — цитирует американского президента «Национальная служба новостей». В своем посте в Twitter американский лидер отметил, что со временем его недоброжелатели становятся все более невменяемыми.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в поездке в Алабаму Трампа сопровождала не его супруга Меланья, а ее двойник. Пользователи активно обсуждали форму носа и губ супруги президента США и сравнивали первую леди с более ранними ее фотографиями.

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