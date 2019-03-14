Трамп отреагировал на слухи о двойнике своей супруги

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о двойнике своей супруги Меланьи. По его словам, фейковые СМИ изменили фотографии его жены, а потом распустили слухи о двойнике.
«Фейковые СМИ отредактировали фотографии Меланьи, а затем продвинули теорию заговора о том, что это не она стоит около меня в Алабаме», — цитирует американского президента «Национальная служба новостей». В своем посте в Twitter американский лидер отметил, что со временем его недоброжелатели становятся все более невменяемыми.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в поездке в Алабаму Трампа сопровождала не его супруга Меланья, а ее двойник. Пользователи активно обсуждали форму носа и губ супруги президента США и сравнивали первую леди с более ранними ее фотографиями.