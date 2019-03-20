Мальчик, получивший Mercedes от Кадырова, поставил новый рекорд

Пятилетний мальчик, которому глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль, установил новый рекорд по отжиманиям. За один подход ребенок 330 раз отжался на брусьях, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания.
«Рекорд наибольшего количества отжиманий на брусьях за один подход в мире с результатом 330 повторений объявляю официально зафиксированным», — цитирует телеканал представителя Книги рекордов России. По словам отца ребенка, с лета он начнет готовиться к рекорду на ролике для пресса.
Ранее мальчик смог отжаться 4105 от пола без перерыва, напоминает телеканал 360. Свой успех юный спортсмен посвятил Рамзану Кадырову. Как отмечает портал «Дни.ру», позже ребенку передали автомобиль Mercedes от фонда Кадырова.