Президент Украины Петр Порошенко оговорился, говоря о влиянии России на конфликт в Донбассе. Поводом для ошибки стала метафора о «ключе от мира».
«Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве», — приводит деловая газета «Взгляд» слова Порошенко. Заявление было сделано в ходе прямого эфира на телеканале «Украина» 29 марта. Порошенко также отметил, что одной из главных его задач в случае победы на выборах будет установление мира.
Сегодня на Украине проходит «день тишины» — последний день перед выборами президента. Лидерами среди 39 кандидатов являются юморист Владимир Зеленский, Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.