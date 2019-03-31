30 марта 2019

Шнуров высмеял правительство за отказ от «умных счетчиков»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 09:19
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Презентация песни Сергея Шнурова для
Музыкант считает, что власть вообще «не любит умных»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял правительство России за отказ внедрить систему «умных счетчиков» газа в стране. По мнению музыканта, российская власть вообще «не любит умных».

Саркастичный стих Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram. «Читаю новость, на лице моем улыбка, / За жизнь все нахихикаться успеем. / Правительство не любит умных шибко. / Под стать себе, им нужно потупее», — написал исполнитель. Также музыкант в шутку предложил властям изготавливать счетчики по подобию российских министров, чтобы аппаратура выполняла свою работу только для видимости.

Ранее правительство России отказалось от идеи внедрить системы интеллектуального учета газа в стране. Власти посчитали, что проект установки «умных счетчиков» окажется слишком дорогим и приведет к росту тарифов на газ. Ранее сообщалось, что переход на интеллектуальную систему учета газа может стоить около 385 млрд рублей.

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