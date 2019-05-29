Чайка жестко раскритиковал российскую авиацию после катастрофы в Шереметьево

Катастрофа в Шереметьево показала, что российская авиация не соответствует международным требованиям. Так считает генпрокурор России Юрий Чайка.
«Произошедшая недавно авиакатастрофа вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли. Росавиация формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства», — цитирует генпрокурора RT. По его словам, надзорный орган требует устранить выявленные нарушения уже несколько лет.
Также Чайка уточнил, что с 2017 года ведомство нашло более 400 гражданских самолетов, конструкции которых изменялись без необходимых исследований. За два года в результате прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов и аннулировали 160 летных свидетельств.
Трагедия в московском аэропорту произошла 5 мая на рейсе Москва — Мурманск. После вылета из-за удара молнии у самолета отказало несколько систем. Экипаж лайнера решил возвращаться в Шереметьево. Во время аварийной посадки на борту начался пожар. Из 78 пассажиров в живых остались 37 человек, напоминает «Национальная служба новостей».