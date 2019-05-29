Чайка жестко раскритиковал российскую авиацию после катастрофы в Шереметьево

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 16:23
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, чайка юрий
Юрий Чайка: Генпрокуратура требует устранить проблемы российской авиации уже несколько летФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Катастрофа в Шереметьево показала, что российская авиация не соответствует международным требованиям. Так считает генпрокурор России Юрий Чайка.

«Произошедшая недавно авиакатастрофа вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли. Росавиация формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства», — цитирует генпрокурора RT. По его словам, надзорный орган требует устранить выявленные нарушения уже несколько лет.

Также Чайка уточнил, что с 2017 года ведомство нашло более 400 гражданских самолетов, конструкции которых изменялись без необходимых исследований. За два года в результате прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов и аннулировали 160 летных свидетельств.

Трагедия в московском аэропорту произошла 5 мая на рейсе Москва — Мурманск. После вылета из-за удара молнии у самолета отказало несколько систем. Экипаж лайнера решил возвращаться в Шереметьево. Во время аварийной посадки на борту начался пожар. Из 78 пассажиров в живых остались 37 человек, напоминает «Национальная служба новостей».

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