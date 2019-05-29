Властям предложили ввести сокращенную рабочую неделю, чтобы спасти планету

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 18:41
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Клипарт_2. Ноябрь. Ханты-Мансийск., градусник, температура
Остановить рост температуры может сокращение рабочих днейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю может замедлить процесс глобального потепления. К таким выводам пришел британский климатолог Филипп Фрей.

«Уровень загрязнений от предприятий значительно сокращался в нерабочие часы. Изменения этого уровня позволили бы бороться с изменением климата», — говорится в отчете исследования. Согласно подсчетам климатолога, чтобы остановить рост температуры, всему миру нужно работать всего по девять часов в неделю.

Ранее специалисты Института глобального климата и экологии заключили, что наиболее пагубно глобальное потепление сказывается на российской Арктике, где рост температуры в четыре раза превышает мировые темпы, напоминает RT. В свою очередь, уральские ученые спрогнозировали наступление нового Ледникового периода, которое спровоцирует таяние ледников и остановка теплых течений.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление принесет россиянам множество неприятностей: южные регионы могут пострадать от засухи, северные станут плодороднее, а полярным городам придется укреплять дома, напоминает ИА FlashSiberia.

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