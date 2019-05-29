Властям предложили ввести сокращенную рабочую неделю, чтобы спасти планету

Переход на четырехдневную рабочую неделю может замедлить процесс глобального потепления. К таким выводам пришел британский климатолог Филипп Фрей.
«Уровень загрязнений от предприятий значительно сокращался в нерабочие часы. Изменения этого уровня позволили бы бороться с изменением климата», — говорится в
Ранее специалисты Института глобального климата и экологии заключили, что наиболее пагубно глобальное потепление сказывается на российской Арктике, где рост температуры в четыре раза превышает мировые темпы, напоминает RT. В свою очередь, уральские ученые спрогнозировали наступление нового Ледникового периода, которое спровоцирует таяние ледников и остановка теплых течений.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление принесет россиянам множество неприятностей: южные регионы могут пострадать от засухи, северные станут плодороднее, а полярным городам придется укреплять дома, напоминает ИА FlashSiberia.