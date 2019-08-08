Минфин предложил забрать у федеральных министерств бухгалтерию

Мера позволит повысить эффективность расходов бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство финансов РФ предложило передать непрофильные и дублирующие функции министерств на внешнее управление. В частности, предлагается передать ведение бюджетного учета Федеральному казначейству. Инициатива сформулирована в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020—2022 годы.

«Избежать хотя бы дублирующих функций (министерств — ред.) поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, рассчитывает Минфин. А повысить эффективность расходов — закрытые перечни обеспечивающих полномочий», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Предполагается, что система позволит повысить качество госуправления и эффективность расходов бюджета.

Федеральное казначейство уже работает с бюджетом 13 органов власти. К 2021 году централизовать ведение бухгалтерии в Казначействе должны 56 ведомств. Замруководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев объяснил, что финансовые функции останутся у министерств и ведомств. К Казначейству перейдут только бухгалтерские и отчетные обязанности.