В Махачкале полиция задержала двух криминальных авторитетов. При обысках у них было изъято оружие и крупная сумма денег. Кадры спецоперации опубликовала пресс-служба республиканского МВД.
«3 сентября сотрудники полиции задержали 60-летнего уроженца Махачкалы и 51-летнего уроженца Гергебильского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые являются так называемыми криминальными авторитетами», — говорится в сообщении министерства.
Уголовное дело возбуждено по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», который был подписал президентом России Владимиром Путиным 1 апреля этого года. Занимая такой статус, задержанные «руководят и координируют» преступную деятельность и «создают угрозу» общественной безопасности. Во время обысков силовики изъяли оружие, сим-карты и крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.