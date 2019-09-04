03 сентября 2019

Силовики задержали вооруженных криминальных авторитетов в Махачкале. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, омон, полиция
МВД возбудило уголовное дело по президентской статье о криминальных авторитетахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Махачкале полиция задержала двух криминальных авторитетов. При обысках у них было изъято оружие и крупная сумма денег. Кадры спецоперации опубликовала пресс-служба республиканского МВД.

«3 сентября сотрудники полиции задержали 60-летнего уроженца Махачкалы и 51-летнего уроженца Гергебильского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые являются так называемыми криминальными авторитетами», — говорится в сообщении министерства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», который был подписал президентом России Владимиром Путиным 1 апреля этого года. Занимая такой статус, задержанные «руководят и координируют» преступную деятельность и «создают угрозу» общественной безопасности. Во время обысков силовики изъяли оружие, сим-карты и крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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