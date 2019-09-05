Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами. Об этом сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения в Twitter.
«Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию. Присоединяйтесь! Почта для вопросов nasvyazi@rosminzdrav.ru», — говорится в сообщении.
Прямая линия со Скворцовой пройдет 13 сентября и начнется в 10.00. На какой площадке состоится общение главы Минздрава с россиянами, пока не уточняется. Известно лишь, что федеральный министр готова лично ответить на все актуальные и злободневные вопросы граждан, касающиеся здравоохранения.
Ранее Скворцова в ходе Восточного экономического форума рассказала о том, что продолжительность жизни в России значительно выросла. По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. Она также оценила рост данного показателя как «существенный». Скорцова добавила, что теперь средняя продолжительность жизни россиян составляет 78,5 лет у женщин и 68,5 лет — у мужчин.