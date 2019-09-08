Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Самолет Ил-96 используется для перевозки президента России с 1996 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, когда лайнер попал в зону турбулентности и при посадке мог вылететь за посадочную полосу. По словам пилота, это произошло во время перелета президента РФ Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

«У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали 9 тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — рассказал Федорушкин в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

«В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется. В условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть», — добавил пилот, не уточнив, когда именно произошел инцидент.

По его словам, после приземления президент РФ Владимир Путин позвал командира экипажа на разговор и спросил, «что это было». «Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились», — заключил Федорушкин.

Самолет Ил-96 используется для перевозки президента России с 1996 года.