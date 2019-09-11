России определили место в мире по количеству пенсионеров

Развитие медицины снижает смертность в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия занимает 46-е место в мире по количеству пожилых людей. Такую статистику привела заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Эксперт отмечает, что коэффициент старения повышается во всех странах, сообщает РИА «Новости». Первое место по количеству людей пожилого возраста занимает Япония. «Развитие медицины дало снижение младенческой смертности, а вместе с этим отпала необходимость в большом количестве детей в семье», — пояснила Елена Егорова причины такой тенденции.

Как ранее сообщало «URA.RU», по данным Росстата, в России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет. Пенсионеров в стране больше, чем тридцатилетних. Более 7,3 миллионов пожилых людей продолжают работать.

В августе в России проиндексировали пенсии для работающих пенсионеров, напоминает «Национальная служба новостей». Максимальная прибавка составила 244,47 рубля.