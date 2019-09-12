В Британии назвали самое грозное оружие русских

В Великобритании считают, что необходимо ответить на оружие России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиан Болл рассказал, какое российское оружие считает самым опасным. Об этом сообщило издание Jane’s 360.

«Это зенитная ракетная система С-400 „Триумф“, подвижный береговой ракетный комплекс „Бастион-П“ и оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — сказал Болл. При этом представитель ВВС уточнил, что Британия должна дать скорый ответ на оружие россиян.

Болл отметил, что тактика ведения военных действий, к которой прибегает Москва, ставит под серьезное сомнение возможность Великобритании своевременно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию в спорных регионах. Британец отметил, что изменить ситуацию может применение искусственного интеллекта и развитие перспективных вооружений.

Ранее в Британии заявили, что чрезвычайный комитет при британском правительстве должен работать круглосуточно из-за угрозы со стороны России. Глава Объединенного командования вооруженных сил генерал Патрик Сандерс считает, что борьба за господство будет вестись на многих фронтах, включая киберпространство, сообщает RT.