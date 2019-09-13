Заворотнюк ответила на сообщения о госпитализации

Актриса Анастасия Заворотнюк назвала «бредом» новости о своей госпитализации из-за рака мозга. Об этом сообщил ее представитель Стас Христов.
«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию [с информацией о госпитализации], которую я ей переслал. Она ответила: „Бред. Отстань“», — передает слова Христова РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк год назад поставили диагноз рак мозга и сейчас она находится в реанимации из-за отека мозга. Телеканал 360 обратил внимание на то, что актриса уже несколько недель не появляется на публике и не публикует новые снимки в Instagram.
Журналисты отмечали, что артистка заболела после того, как прошла процедуру искусственного оплодотворения, пишет «Ридус». В 2018 году у звезды сериала «Моя прекрасная няня» родился третий ребенок в третьем браке.