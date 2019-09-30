СМИ сообщили о коррупции при получении российских паспортов на Донбассе

Названы неожиданные особенности получения паспорта РФ в Луганской народной республике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Луганска рассказали о якобы появившейся в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) возможности ускорить процедуру получения паспорта РФ за взятку.

«Заплатив 10 тысяч рублей, можно получить местный „паспорт ЛНР“ в течение суток. В порядке очереди ждать выдачи документа нужно очень долго», — пишет издание «Лига.net» со ссылкой на нескольких жителей Луганска, знакомых с «особенностями» процедуры оформления российского гражданства в ЛНР.

Еще один собеседник издания добавил, что желающих получить гражданство РФ по-прежнему много, и взятка в размере 8 тысяч рублей также будто бы помогает получить паспорт за один день.

Как писало «URA.RU», в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выдачу паспортов жителям Донбасса в Кремле объясняют исключительно «гуманитарными намерениями».