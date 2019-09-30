29 сентября 2019

СМИ сообщили о коррупции при получении российских паспортов на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, лнр хулиганы
Названы неожиданные особенности получения паспорта РФ в Луганской народной республикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Луганска рассказали о якобы появившейся в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) возможности ускорить процедуру получения паспорта РФ за взятку.

«Заплатив 10 тысяч рублей, можно получить местный „паспорт ЛНР“ в течение суток. В порядке очереди ждать выдачи документа нужно очень долго», — пишет издание «Лига.net» со ссылкой на нескольких жителей Луганска, знакомых с «особенностями» процедуры оформления российского гражданства в ЛНР.

Еще один собеседник издания добавил, что желающих получить гражданство РФ по-прежнему много, и взятка в размере 8 тысяч рублей также будто бы помогает получить паспорт за один день.

Как писало «URA.RU», в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выдачу паспортов жителям Донбасса в Кремле объясняют исключительно «гуманитарными намерениями».

17 июля Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донбасса, а не только тех, кто проживает на территории непризнанных республик. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня. Тогда сообщалось, что заявки на получение паспортов подали 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР, более 1200 заявлений было одобрено, напоминает РАПСИ.

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