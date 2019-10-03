Россиян предупредили о росте цен на водку

Минимальная цена на водку в 2020 году вырастет до 230 рублей за пол литра. Об этом сообщил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.
«Мы будем предлагать 230 рублей со следующего года», — приводит его слова телеканал 360. Отмечается, что стоимость коньяка может подняться до 430 рублей за 0,5 литра. Окончательное решение по увеличению цен будет принимать министр финансов России Антон Силуанов.
Роспотребнадзор предупреждает, что при выборе спиртных напитков стоит обращать внимание на цену. Водка крепостью 40% не должна стоить меньше 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная стоимость коньяка составляет 371 рубль за такой же объем.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении акцизов на вино с 1 января 2020 года. В следующем году внутренний налог на виноградные и фруктовые вина будет равен 31 рубль за 1 литр.