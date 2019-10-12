На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Владимир Зеленский, по мнению политических оппонентов, неправильно ведет переговоры Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Заявления о том, что минские соглашения не имеют альтернативы — главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» (глава Юлия Тимошенко) Сергей Власенко.

«Ключевая стратегическая ошибка [экс-президента Петра] Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности минских соглашений», — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne. По мнению Власенко, для разрешения внутриукраинского конфликта нужно опираться на другие договоренности.

Ранее украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов — они могут пройти в 2020 году — в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Зеленский подчеркивал, что автономия для Донбасса не предусмотрена, а если закон об особом статусе не будет принят, то Киев выйдет из минских договоренностей, напоминает RT.