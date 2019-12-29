Пенсионеры из Северной Осетии устроили потасовку прямо в офисе кредитного учреждения Фото: depositphotos.com

Во Владикавказе местные пенсионеры устроили потасовку в одном из отделений Сбербанка. Драка произошла из-за того, что пожилые жители столицы Северной Осетии массово пришли в отделение финорганизации, чтобы получить пенсионные выплаты перед Новым годом.

«Жители Владикавказа штурмом берут отделение Сбербанка и друг друга. Ничего особенного, просто день получения пенсии. Культура так и прет», — пишет instagram-аккаунт northossetia, первым опубликовавший видеозапись драки в офисе Сбербанка. Потасовка началась с того, что ожидавший получения пенсии мужчина толкнул стоявшую рядом женщину, после чего она ударила его сумкой. Между пенсионерами началась драка, разнимать их пришлось сотрудникам банка.

Комментируя произошедшее, жители северокавказской республики напоминают о том, что молодежь региона постоянно учат уважать старших, но при этом пенсионеры зачастую сами не умеют себя вести, и дело тут не «в правительстве, которое их довело».

Юго-Западный банк Сбербанка России уже отреагировал на данный инцидент и попросил пенсионеров Северной Осетии не беспокоиться. «Желающие смогут получить деньги до Нового года или сразу после праздников. Пенсии будут выдавать «в штатном режиме до конца декабря, включая 31-е число», — пояснили изданию «Регион online» в пресс-службе кредитного учреждения.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что российские пенсионеры, получающие пособие по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и январь. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова потребовала от Пенсионного фонда России (ПФР) не затягивать с выплатами.