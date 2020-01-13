В Госдуме и Совете Федерации высказали ожидания от послания Путина

Послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина будет посвящено темам повышения благосостояния граждан и улучшению экономики страны. Такое мнение выразили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.
«Президент неоднократно выражал серьезную озабоченность недостаточным ростом доходов населения в последнее время», — цитирует ТАСС первого замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной работе Андрея Исаева. Он добавил, что Путин уделит внимание вопросам здравоохранения, инвестиционного климата и международной обстановке. По его мнению, лидер государства также выскажется о 75-летии победы в Великой Отечественной войне.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент должен дать «точную оценку происходящему». Первый замглавы «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов думает, что Путин расскажет об изменении социально-экономического курса страны. Глава ЛДПР Владимир Жириновский ждет, что будут озвучены идеи по изменению Конституции РФ, в частности, статьи о количестве президентских сроков.
В Совете Федерации полагают, что Путин остановится на вопросах социальной проблематики, включая тему роста доходов населения и решения демографических проблем. «Я жду, безусловно, тему повышения доходов населения, это тема крайне важная», — сказал глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
15 января президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ранее глава государства говорил, что в своей речи уделит особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны, напоминает «Царьград».