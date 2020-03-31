РБК: Сотрудников ФСБ просят уйти в оплачиваемые отпуска

На работе в отделах ФСБ должны оставаться около 30% сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса руководство ФСБ рекомендовало сотрудникам в ближайшее время уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска. В результате на работе могут остаться только 30% сотрудников спецслужбы.

«Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году», — рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Получение соответствующих рекомендаций изданию подтвердил источник в правоохранительных органах. Но при этом, по его словам, подобные распоряжения сотрудники получали несколько раз за последние годы. В частности, такое было за несколько месяцев до выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Раннее стало известно, что в ФСБ, Генпрокуратуре, ФСО, СКР, МВД и МЧС уведомили сотрудников о необходимости воздержаться от выездов из России. При этом полиция Москвы в марте была переведена на усиленный вариант несения службы.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 131 заразившемуся, 19 человек погибли. Всего в мире более 805 тысяч заразившихся коронавирусом.

По мнению экономиста, многие россияне откажутся от отпусков после окончания карантина из-за экономической ситуации в стране. Из-за пандемии коронавируса россияне уже перестали выплачивать кредиты и начали просить отсрочки.