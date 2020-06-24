Роскосмос снял с орбиты парад Победы в Москве. ФОТО

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Парад Победы на Красной площади. Москва, военная техника, парад победы, красная площадь, 9 мая
На снимке со спутника видно боевую технику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский спутник «Ресурс-П» сделал снимок парада Победы на Красной площади. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото на своем сайте.

На снимке виден центр Москвы и военная техника на Красной площади. Спутник во время съемки находился на высоте около 500 км.

Днем 24 июня по Красной площади проехали 225 единиц военной техники, в том числе машины времен Великой Отечественной войны. В небе над Кремлем пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.

Снимок Красной площади со спутника «Ресурс-П»
Фото: госкорпорация «Роскосмос»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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