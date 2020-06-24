На снимке со спутника видно боевую технику
Российский спутник «Ресурс-П» сделал снимок парада Победы на Красной площади. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото на своем сайте.
На снимке виден центр Москвы и военная техника на Красной площади. Спутник во время съемки находился на высоте около 500 км.
Днем 24 июня по Красной площади проехали 225 единиц военной техники, в том числе машины времен Великой Отечественной войны. В небе над Кремлем пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.
Снимок Красной площади со спутника «Ресурс-П»
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