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Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условного срока за хищение 129 млн рублей. При этом суд не стал запрещать режиссеру руководящие должности в театре. Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Суд, как напоминает RT, отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии. Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. Девушка не справилась с управлением и вылетела с байка.

По его словам, искусство превратилось в «кровавые перфомансы», которые «все так долго ждали». И никакой карантин, мо мнению Шнурова, не в состоянии вырвать людей из этого шоу. «Пьяный уже сел за руль и несётся на встречу своей судьбе и „славе“», — делает вывод музыкант.

«Ставки растут. Кровь настоящая, суд тоже. Информационная эпоха окончательно стёрла границы между артистами и зрителями. Все стали и теми, и другими», — написал Шнуров в авторской колонке для « Комсомольской правды ». Музыкант считает, что для Ефремова и Серебрянникова авария и приговор суда «пока что высшие точки в творчестве». «Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы», — полагает Шнуров. Он добавил, что трагическая смерть 18-летней инстаграм-дивы Насти Тропицель также «вписывается в эту драматическую театральную реальность».

Популярный российский музыкант Сергей Шнуров высказался о громких криминальных событиях последних дней — уголовном деле в связи со смертельным ДТП Михаила Ефремова, приговоре для руководителя «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову, а также смерти блогера Насти Тропицель на Бали. Он отмечает, что сцена и реальная жизнь остались без закулисья, а границы между артистами и зрителями оказались стерты.

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