Ученые из Лондона выявили шесть различных форм коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус имеет шесть различных форм, каждой из которых характерны свои симптомы. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

Данные, собранные специалистами при помощи специального приложения, использовались для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на основании ранних симптомов. Результаты исследования могут иметь важное значение для выявления и лечения наиболее уязвимых пациентов в преддверии возможной второй волны.

«Если за первые пять дней определить, кто именно относится к этой категории, у вас будет время начать оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии и действовать на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови и восполняя потерю жидкости», -приводит ТАСС слова соавтора исследования Клера Стивенса.

Так, при первой и второй формах коронавируса наблюдаются симптомы, характерные для гриппа: с температурой или без. Третья форма (желудочно-кишечная) характеризуется отсутствием кашля при наличии диареи, потере аппетита, повышении температуры. Все три формы врачи относят к условно легким, поскольку лишь в 1,5%-4,4% случаев пациентам нужна была респираторная поддержка.

В оставшихся формах этот показатель составлял 8,6%, 9,9% и 19,8%. Так, четвертая форма сопровождается усталостью, пятая — спутанностью сознания и болью в мышцах, а шестая — потерей аппетита, диареей, болью в области живота, затрудненностью дыхания, болями в груди и мышцах, а также усталостью и спутанностью сознания.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.