ФКУ Упрдор «Южный Урал» отвечает за федеральные дороги в Курганской и Челябинской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» 21 июля назначили Сергея Бойко. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления.

«21 июля, начальник Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения Федерального дорожного агентства Олег Захаров представил коллективу ФКУ Упрдор „Южный Урал“ начальника управления Сергея Александровича Бойко», — рассказали в пресс-службе. В системе дорожного хозяйства Бойко работает с 2011 года.

В 2011 и 2012 годах Бойко окончил университеты по профильным специальностям. В 2018 году ему присвоили квалификацию преподаватель—исследователь по специальности «Техника и технологии строительства». Он работал заместителем руководителей в ФКУ Упрдор «Черноземье», филиала в Воронеже ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», ФКУ «Росдормониторинг».

С марта Бойко исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал». Управление отвечает за федеральные дороги в Курганской и Челябинской областях.