Самое важное в России на 21 июля. В Хабаровск прибыл новый врио губернатора, принят закон о многодневном голосовании

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Голосование на избирательном участке №1655. Екатеринбург, кабинки для голосования, выборы, единый день голосования, избирательный участок, голосование, избирательная кампания, выборная кампания
Госдума приняла закон о проведении многодневных выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Хабаровск прибыл новый врио губернатора — Владимир Путин подписал закон о национальных целях — Госдума приняла закон о многодневном голосовании — Предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч и проиндексировать пенсии с учетом годовой инфляции — Чиновникам не будут повышать зарплаты — Депутаты внесли поправки в закон о Росгвардии — Малому бизнесу компенсируют борьбу с коронавирусом. Все самые интересные и важные новости России на 21 июля — в обзоре URA.RU:

В Хабаровск прибыл новый врио, жители вышли на протест

  • Михаил Дегтярев, которого назначили на пост врио губернатора Хабаровского края прибыл в Хабаровск, и был представлен региональным властям.
  • Зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов выразил мнение, что назначением на пост главы края однопартийца бывшего губернатора президент России Владимир Путин проявил уважение к выбору граждан.
  • Сам Михаил Дегтярев пока отрицает свое участие в губернаторских выборах. По его мнению, возможность его участия в выборах станет понятнее со временем. На данный момент Михаил Дегтярев вникает в текущие проблемы региона и знакомится с краевыми чиновниками.
  • Жители Хабаровска вновь вышли на площадь перед зданием краевой администрацией и скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала. Хабаровчане выходят на митинги уже 11 дней подряд.

Владимир Путин подписал указ национальных целях, депутаты приняли закон о многодневных выборах, Госдума внесла поправки в закон о Росгвардии

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. В нем, в частности, говорится об осуществлении прорывного развития РФ, увеличении численности населения и повышении уровня жизни.
  • Закон об изменениях в избирательном законодательстве России принят Госдумой в третьем чтении. Теперь, голосовать по закону можно будет в течение нескольких дней, но не более трех подряд.
  • Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам теперь будут обязаны представляться и показывать свои удостоверения. Такие поправки Госдума внесла в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

В России предложили по-иному индексировать пенсии и доплачивать пенсионерам по 15 тысяч

Чиновникам не будут повышать зарплаты, малый бизнес получит компенсации

Российская вакцина от коронавируса готова

  • Завершились окончательные оценки результатов испытаний специалистами и учеными центра имени Гамалеи новой вакцины от COVID-19. По словам директора центра Александра Гинцбурга, в гражданский оборот вакцина поступит в августе.
  • За последние сутки зафиксировано 5 842 новых случаев заболевания, 153 человека умерли. Выздоровели 8 782 человека. Общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране составило 783 328 человек.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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